4 способа не выглядеть скучно в базовых цветах одежды

Базовые цвета — это та самая основа грамотно составленного гардероба, без которой не будет должным образом работать акцентная палитра, не получатся вневременные стильные сочетания, не зародится то многообразие цветовых и стилистических сочетаний, которое позволяет даже из небольшого набора вещей создавать разноплановые интересные образы.
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