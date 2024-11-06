4 способа не выглядеть скучно в базовых цветах одежды

Базовые цвета — это та самая основа грамотно составленного гардероба, без которой не будет должным образом работать акцентная палитра, не получатся вневременные стильные сочетания, не зародится то многообразие цветовых и стилистических сочетаний, которое позволяет даже из небольшого набора вещей создавать разноплановые интересные образы.