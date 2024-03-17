Дело РАН оценят наверху

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России изучит уголовное дело бывшего заместителя президента — управляющего делами РАН Константина Солнцева, обвиняемого СКР в хищении и отмывании средств, выделенных академией.
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