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Дело РАН оценят наверху

Дело РАН оценят наверху

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд России изучит уголовное дело бывшего заместителя президента — управляющего делами РАН Константина Солнцева, обвиняемого СКР в хищении и отмывании средств, выделенных академией.

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