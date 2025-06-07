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Театр абсурда

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ФСБ: в 4 регионах преподаватели сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ

ФСБ: в 4 регионах преподаватели сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ

В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ.

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