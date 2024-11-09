Додон - об обвинениях ПДС: «Вор кричит – держи вора!» 

Экс-глава государства Игорь Додон, лидер ПСРМ, заявил, что обвинения в том, что активисты Шора купили голоса за ПСРМ и кандидата, поддержанного социалистами на президентских выборах, Александра Стояногло, являются ложью.
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