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Царьград

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И ты, Маск. Миллиардер дождался своего часа, чтобы ударить по Зеленскому – сразу после Трампа

И ты, Маск. Миллиардер дождался своего часа, чтобы ударить по Зеленскому – сразу после Трампа

Похоже, что американская сторона всерьёз задумалась о смене "пешки", даже несмотря на сопротивление европейских друзей (особенно Лондона).

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