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Русская весна

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ООН зафиксировала глобальный откат: число людей в крайней бедности впервые за 15 лет превысило 1,2 миллиарда

ООН зафиксировала глобальный откат: число людей в крайней бедности впервые за 15 лет превысило 1,2 миллиарда

Программа развития ООН (UNDP) опубликовала тревожный отчёт, свидетельствующий о серьёзном откате в достижении глобальных целей устойчивого развития.

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