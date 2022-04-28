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Мининский университет и вузы Узбекистана подписали соглашения о сотрудничестве

Мининский университет и вузы Узбекистана подписали соглашения о сотрудничестве

25 апреля Мининский университет подписал соглашения о сотрудничестве с семью вузами Узбекистана: Бухарским государственным университетом, Бухарским государственным педагогическим университетом, Бухарским инженерно-технологическим институтом, Бухарским медицинским университетом, Ташкентским экономическим государственным университетом, Ташкентским университетом информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми и Национальным университетом республики Узбекистан имени Мирзо Улугбека.

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