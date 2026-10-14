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За рулем

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240 л.с. и буст на 15%: какой получилась гоночная Искра

240 л.с. и буст на 15%: какой получилась гоночная Искра

Финал Российской серии кольцевых гонок прошел в Подмосковье, и для Lada этот этап оказался не рядовым.

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