Такое врачи видят впервые: мужчина сломал «достоинство» вдоль

Некоторые случаи в мире медицины порой удивляют даже опытных врачей. Знай британские специалисты русский язык, они наверняка вспомнили бы известную пословицу про неумного человека и «хозяйство» из стекла.
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