Суд признал, что Arm нарушила лицензионное соглашение, но оценил ущерб в символическую сумму — по доллару за каждое из двух требований Суд присяжных в Делавэре признал компанию Arm виновной в нарушении лицензионного соглашения с Qualcomm и намеренном вмешательстве в её бизнес, но присудил пострадавшей стороне суммарную компенсацию в $2.