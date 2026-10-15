Суд признал, что Arm нарушила лицензионное соглашение, но оценил ущерб в символическую сумму — по доллару за каждое из двух требований Суд присяжных в Делавэре признал компанию Arm виновной в нарушении лицензионного соглашения с Qualcomm и намеренном вмешательстве в её бизнес, но присудил пострадавшей стороне суммарную компенсацию в $2.
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