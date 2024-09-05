Эффективное управление многоквартирными домами: современные стратегии и технологии Ирэн ОрлонскаяВ России планируются важные изменения в управлении многоквартирным жилым фондом, о чем свидетельствует доклад комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.
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