Эффективное управление многоквартирными домами: современные стратегии и технологии Ирэн ОрлонскаяВ России планируются важные изменения в управлении многоквартирным жилым фондом, о чем свидетельствует доклад комитета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.