Лето 2021 года запомнилось нашей семье как время большого автомобильного приключения. Маршрут получился по-настоящему масштабным: стартовали из Красноярска, затем Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Ейск, Крым, а обратно — через Челябинск, Омск и снова Новосибирск.