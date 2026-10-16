Лето 2021 года запомнилось нашей семье как время большого автомобильного приключения. Маршрут получился по-настоящему масштабным: стартовали из Красноярска, затем Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Ейск, Крым, а обратно — через Челябинск, Омск и снова Новосибирск.
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