Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что создание палестинского государства на согласованных ООН условиях остаётся далёкой целью.
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