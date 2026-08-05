«Глушенкову легко дались голы». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о поражении от «Зенита»

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Ильдар Ахметзянов прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 против «Зенита» со счётом 0:3.
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