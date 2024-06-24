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Испания впервые завершила групповой этап ЧМ/Евро без пропущенных голов

Испания впервые завершила групповой этап ЧМ/Евро без пропущенных голов

В заключительном матче группового этапа Евро-2024 испанцы обыграли Албанию со счетом 1:0. Испания набрала 9 из 9 возможных очков в группе В с Италией, Хорватией и Албанией, выиграв все матчи группового этапа с общим счетом 5:0.

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