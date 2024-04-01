«Из России — с любовью», но не позже чем через три месяца и надолго. Комментарий Георгия Бовта

После теракта в «Крокусе» предложения, ужесточающие контроль за иностранцами, были ожидаемыми. Но из инициативы МВД ограничить срок пребывания мигрантов 90 днями в году не очень понятно, как она сочетается с видением других ведомств по использованию трудовой миграции на фоне заявленной нехватки рабочих рук, отмечает политологМВД России внесло в правительство законопроект, предусматривающий сократить срок пребывания въехавших в страну иностранцев до 90 дней за год.