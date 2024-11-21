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6 упражнений, с которыми вы сможете надеть самое открытое платье на Новый год (видео)

6 упражнений, с которыми вы сможете надеть самое открытое платье на Новый год (видео)

Такая тренировка быстро сжигает жир и при этом не требует больших усилий. фото: iStockКогда еще можно покрасоваться перед коллегами в роскошном платье, как не на новогоднем корпоративе? Но если жирок на животе и бедрах можно утянуть с помощью специального белья, то с руками все сложнее.

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