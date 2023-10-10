Статуи рабочей и рабочего на проспекте Калинина в Барнауле отремонтируют в 2024 году

До начала работ скульптуры будут законсервированы Скульптуры "Рабочий" и "Рабочая", которые расположены на проспекте Калинина недалеко от здания "Барнаулгражданпроекта" и завода КЖБИ-2, реставрируют в 2024 году.
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