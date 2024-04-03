«Поле после ковровой бомбардировки»: в мэрии оценили состояние мостов

Новые обещания дали чиновники мэрии касательно ремонта двух переправ через Обь в Новосибирске. В среду, 3 апреля, начальник управления автомобильных дорог Новосибирска Сергей Эпов рассказал о планах на ремонт двух мостов через Обь – Димитровского и Октябрьского.