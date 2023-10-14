14 октября солнечное затмение 14 октября 2023 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое будет видно на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.
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