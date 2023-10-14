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14 октября 2023 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение

14 октября 2023 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение

14 октября солнечное затмение 14 октября 2023 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое будет видно на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

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