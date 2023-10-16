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Медведчук призвал МУС расследовать преступления президента Украины Зеленского

Медведчук призвал МУС расследовать преступления президента Украины Зеленского

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что Международный уголовный суд (МУС), который преследует иностранных политиков по указанию США, должен расследовать совершенные на Украине во время президентства Владимира Зеленского преступления.

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