Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что Международный уголовный суд (МУС), который преследует иностранных политиков по указанию США, должен расследовать совершенные на Украине во время президентства Владимира Зеленского преступления.
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