«Реал» сделал «Ман Сити», «Спартак» уступил «Зениту» и купил Солари, поражение СКА, Сихарулидзе избран президентом ФФККР и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
не очень поняла твою мысль
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9 час.
сергей озеров
сарказм.Люди,нормальные,должны понимать,что это тупик Это не радость.это убогое соревнование .
Ответить
9 час.
Юрий Левин
Двухметровый Нарцисс. Раньше, когда был жив Евроспорт, я весь биатлон смотрел там, только чтобы не слышать этого павлина.
Ответить
2 час.
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