Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения моста в Новосибирской области

Председатель СКР обратил внимание на обрушение автомобильного моста в Новосибирской области. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения моста в Базовском сельсовете Чулымского района Новосибирской области.
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