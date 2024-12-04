Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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7 простых шагов для укрепления волос

7 простых шагов для укрепления волос

У вас когда-нибудь появлялось такое чувство, словно ваши волосы замерли на месте и больше не растут, а только обламываются, секутся на кончиках и кажется, наоборот, становятся короче? Конечно, ежедневное выпадение волос — процесс естественный и заложенный природой.

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