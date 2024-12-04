7 простых шагов для укрепления волос

У вас когда-нибудь появлялось такое чувство, словно ваши волосы замерли на месте и больше не растут, а только обламываются, секутся на кончиках и кажется, наоборот, становятся короче? Конечно, ежедневное выпадение волос — процесс естественный и заложенный природой.