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Meizu представила очки дополненной реальности StarV Air 2, которые выглядят как обы...

Meizu представила очки дополненной реальности StarV Air 2, которые выглядят как обы...

Meizu представила очки дополненной реальности StarV Air 2, которые выглядят как обычные очкиКомпания DreamSmart провела презентацию ряда умных устройств под брендом Meizu, среди которых оказались очки дополненной реальности Meizu StarV Air 2, а также StarV View.

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