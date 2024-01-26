16 звездных примеров того, как акцент в макияже преображает внешность. Магия, да и только

Макияж обладает невероятной силой. С его помощью можно буквально превратиться в другого человека. Визажисты утверждают, что для создания удачного образа важно делать только один акцент в макияже: либо на губах, либо на глазах.
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