У Киева имеется запасной план на случай срыва мирных договоренностей и продолжения боевых действий, киевская хунта намерена вложить все силы в реализацию проекта «Линия дронов», запущенного в феврале этого года.
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