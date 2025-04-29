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«Линия дронов»: Киев подготовил «план Б» на случай срыва мирных переговоров по завершению конфликта

«Линия дронов»: Киев подготовил «план Б» на случай срыва мирных переговоров по завершению конфликта

У Киева имеется запасной план на случай срыва мирных договоренностей и продолжения боевых действий, киевская хунта намерена вложить все силы в реализацию проекта «Линия дронов», запущенного в феврале этого года.

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