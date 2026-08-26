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Дочь Радимова столкнулась с проблемами в Европе из-за продажи квартиры в России человеку под санкциями

Дочь Радимова столкнулась с проблемами в Европе из-за продажи квартиры в России человеку под санкциями

Александра Радимова, 29-летняя дочь бывшего футболиста «Зенита» Владислава Радимова, родившаяся и живущая в Испании, рассказала, что столкнулась с проблемами в Европе после продажи квартиры в России человеку под санкциями.

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