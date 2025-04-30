Уолтц заявил, что помощь Украине должна идти под руководством Европы

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в беседе с газетой New York Post сообщил, что Соединенные Штаты Америки дали понять, что будущая помощь киевскому режиму должна осуществляться под руководством Европы.
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