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Рязанские новости

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Земельный участок в Рязанской области оказался завален строительными отходами

Земельный участок в Рязанской области оказался завален строительными отходами

В Рязанском районе выявлено захламление сельскохозяйственных земель твердыми строительными отходами. Нарушение зафиксировали в середине февраля 2025 года в ходе выездного обследования участка, расположенного неподалеку от деревни Турлатово.

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