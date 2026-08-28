Стражи жизни: Россия отмечает День военного медика 28 августа в России отмечается День военного медик.
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Стражи жизни: Россия отмечает День военного медика 28 августа в России отмечается День военного медик.
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