Власть продолжит реформы цифровизации России

Власти продолжат реформы для обеспечения технологического суверенитета России. Премьер Михаил Мишустин 30 января на стратегической сессии заявил о достижении почти 100% показателей по всем нацпроектам, в числе которых — «цифровая экономика».
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