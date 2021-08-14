PFL 7: Магомедкеримов победил Зеферино и другие результаты турнира

В ночь с 13 на 14 августа во Флориде прошел турнир PFL 7. Элвин Эспиноза (5-1) победил техническим нокаутом в первом раунде Хоуптона Стюарта (9-1); Майк Ломбардо (8-2) победил техническим нокаутом в первом раунде Кайрона Боуэна (5-4); Магомед Умалатов (11-0) единогласным решением судей победил Мика Террилла (13-9); Бретт Купер (27-15) в первом раунде нокаутировал Тайлера Хилла (7-6); Оливье Обин-Мерсье (13-5) единогласным решением судей победил Даррелл Хорчера (14-5); Глейсон Тибау (37-15) в первом раунде задушил Кертиса Миллендера (16-10); Лоик Раджабов (12-3-1) единогласным решением судей победил Алекса Мартинеза (12-3); Рауш Манфио (13-4) единогласным решением судей победил Клея Колларда (19-8) Магомед Магомедкеримов (29-5) единогласным решением судей победил Жаоа Зеферино (26-10); Рэй Купер третий (22-5-1) единогласным решением судей победил Рори Макдональда (22-8-1).