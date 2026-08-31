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Калужские новости

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Прогноз Т1: российский ИТ‑рынок вернется к устойчивому росту через 2 года

Прогноз Т1: российский ИТ‑рынок вернется к устойчивому росту через 2 года

Ключевым драйвером роста российского технологического рынка станет искусственный интеллект, сегмент которого будет расти на 21% ежегодно до 2028 года.

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