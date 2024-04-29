Зосим Пчельник 30 апреля имеет свои приметы, традиции и поверья Лидия КарпенкоСтаринный народный праздник Зосим Пчельник, который отмечается каждый год восточными славянами в 30-й день апреля, представляет собой уникальное событие, наполненное древними традициями и приметами.