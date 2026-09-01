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Царьград

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Самойлова раскрыла секреты успешной посадки лука-севка

Самойлова раскрыла секреты успешной посадки лука-севка

Садовод Самойлова делится советами по осенней посадке лука-севка. Она предлагает собирать бороздки на глубине 2 см, с расстоянием между луковицами 3–5 см.

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