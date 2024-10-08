Дипломат оценила призывы к миру на Украине со стороны Запада

Официальные призывы к миру со стороны делегаций стран Запада в Вене становятся все реже. Соответствующую оценку в интервью РИА Новости дала исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.