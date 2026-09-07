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Нижегородская правда

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«Реквием Незабытых» прозвучит 8 сентября в Санкт-Петербургской филармонии

8 сентября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича, в день 85‑й годовщины начала блокады Ленинграда, состоится петербургская премьера музыкально-поэтического сочинения «Реквиема незабытых» (0+).

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