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В Барнауле потребовали снести здание с пекарней и магазином разливного пива

В Барнауле потребовали снести здание с пекарней и магазином разливного пива

Помимо сноса спорного объекта, городские власти просят установить судебную неустойку Власти Барнаула через суд добиваются сноса объекта капитального строительства на улице Шумакова, 47а, где работают магазин разливного пива "Бочкари" и пекарня "Даниш".

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