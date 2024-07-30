«Передал Армению под управление США». Зачем Пашинян отдал радио американцам

Никол Пашинян Новым директором Общественного радио Армении (ОРА) стал Армен Колоян — бывший сотрудник радио «Свобода» (признано в России нежелательной организацией), гражданин США, последние 28 лет живший в Праге.
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