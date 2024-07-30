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«Передал Армению под управление США». Зачем Пашинян отдал радио американцам

«Передал Армению под управление США». Зачем Пашинян отдал радио американцам

Никол Пашинян Новым директором Общественного радио Армении (ОРА) стал Армен Колоян — бывший сотрудник радио «Свобода» (признано в России нежелательной организацией), гражданин США, последние 28 лет живший в Праге.

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