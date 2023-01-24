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Лидер ДНР Пушилин: у войск Украины осталась всего одна дорога, чтобы попасть в Артемовск, остальные пути отрезаны

Лидер ДНР Пушилин: у войск Украины осталась всего одна дорога, чтобы попасть в Артемовск, остальные пути отрезаны

У Вооруженных сил Украины осталась всего одна дорога, чтобы попасть в расположенный на территории Донбасса город Артемовск, остальные пути отрезаны.

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