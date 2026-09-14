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Цены на российский газ зависят от мировых рынков

Цены на российский газ зависят от мировых рынков

Цена на газ в США снизилась до 2,9 USD/млн BTU, в Европе выросла до 990 USD/1000 м³. Российские экспортные цены ориентируются на спотовые рынки и конкурентные механизмы, сохраняя связь с ценами на энергоносители.

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