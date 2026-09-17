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Царьград

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Как добиться перерасчета за "холодную" горячую воду, объяснил депутат ГД Чаплин

Как добиться перерасчета за "холодную" горячую воду, объяснил депутат ГД Чаплин

Перерасчёт за горячую воду: что нужно знать жильцам.Если горячая вода в квартире холоднее нормы, жильцы вправе требовать перерасчета.

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