«Победа в споре». В Севастополе возле моря может вырасти торговый центр

Протест прокуратуры Севастополя против строительства нового торгового центра на побережье бухты Круглой оказался безрезультатным: застройщик успешно оспорил отказ властей включить объект в реестр поднадзорных.
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