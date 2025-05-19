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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Победа в споре». В Севастополе возле моря может вырасти торговый центр

«Победа в споре». В Севастополе возле моря может вырасти торговый центр

Протест прокуратуры Севастополя против строительства нового торгового центра на побережье бухты Круглой оказался безрезультатным: застройщик успешно оспорил отказ властей включить объект в реестр поднадзорных.

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