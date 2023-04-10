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Reuters: обнародованные секретные документы Минобороны США с описанием состояния войск Украины могли быть подделаны

Reuters: обнародованные секретные документы Минобороны США с описанием состояния войск Украины могли быть подделаны

Обнародованные секретные бумаги министерства обороны Соединенных Штатов, в которых содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, могли быть подделаны.

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