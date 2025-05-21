Мишень для СБУ: эксперты раскрыли, куда пропала Надежда Савченко

Надежда Савченко опровергала свою гибель в зоне СВО, при этом эксперты, опрошенные aif.ru, отмечают, что вброс о ликвидации экс-депутата Верховной рады, скорее всего, сделала сама украинская сторона, и с определенной целью.
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