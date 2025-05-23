Психолог Герасимова: эмоциональное выгорание у детей связано с нагрузкой по учебе

Психолог Анастасия Герасимова из Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки рассказала, что выгорание у детей может протекать более остро и непредсказуемо по сравнению со взрослыми из-за возрастных особенностей психики.
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