Эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа Декер Эвелет раскрыл в своей статье для американского издания Foreign Policy какие возможности получает Россия после появления нового ракетного комплекса средней дальности "Орешник".
В США сделали заявление об "Орешнике"
Комментарии
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Вадим Кузнецов
А ему за каждый ответ на его выходки малая копеечка капает. Он на работе. Посмотрите: то, что он тут несет, уже не имеет никакого отношения к теме обсуждения.
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23 час.
Aleksandr Sobolev
Какие 30 серебренников я отрабатываю? 😀 Это не я же писал зимой 1916 года что нет денег на дрова, что статьи не покупаются и что приходиться ходить питаться по знакомым...А потом уже весной 1917 года через терри торию противника во время войны, в закрытых вагонах в сопровождении офицеров германской разведки - выехал из Швейцарии в Россию! Это же не меня в Стокгольме встречали члены шведского правительства и сотрудники немецкого посольства! Это же не мне на вокзале в Берне кричали "ПРЕДАТЕЛЬ"! Это же не против меня завели дело о государственной измене! 🤮 Все это ваш нелиберал В. И. Ленин с корешами!
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23 час.
Aleksandr Sobolev
30 серебренников....🤓 Одним из первых указов новой советской власти был указ о снятии запрета на экспорт сырой нефти и другого необработанного сырья что при Царе было запрещено! Потом при Сталине - европейские и американские компании получили сотни многомиллиардных заказов из СССР - во время кризиса! Всем этим западным буржуям капиталистам фашистско-русофобская советская власть платила золотом и валютой полученными от продажи отобранного у русских крестьян зерна и другого продовольствия что привело к смерти миллионов наших сограждан! 👿 Потом....после образования государства Израиль на Ближнем востоке начались арабско-израильские войны (4). Арабские страны ОПЕК ввели санкции против Канады, Австралии, США, Израиля и стран Западной Европы! На Западе начался экономический кризис! Усе экономике Запада - Трындец! ✌️ Но тут...на помощь Западу - предав своих арабских и африканских союзников (половина из которых были кстати социалистическими странами) - пришел СССР, заместив страны ОПЕК на энергетическом рынке! 😝 (((ТАК КТО ЖЕ ИЗ НАС ПРЕДАТЕЛЬ И АДЕПТ ПРЕДАТЕЛЕЙ И РУСОФОБОВ???
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22 час.
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