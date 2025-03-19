В США сделали заявление об "Орешнике"

Вадим Кузнецов А ему за каждый ответ на его выходки малая копеечка капает. Он на работе. Посмотрите: то, что он тут несет, уже не имеет никакого отношения к теме обсуждения.

Aleksandr Sobolev Какие 30 серебренников я отрабатываю? 😀 Это не я же писал зимой 1916 года что нет денег на дрова, что статьи не покупаются и что приходиться ходить питаться по знакомым...А потом уже весной 1917 года через терри торию противника во время войны, в закрытых вагонах в сопровождении офицеров германской разведки - выехал из Швейцарии в Россию! Это же не меня в Стокгольме встречали члены шведского правительства и сотрудники немецкого посольства! Это же не мне на вокзале в Берне кричали "ПРЕДАТЕЛЬ"! Это же не против меня завели дело о государственной измене! 🤮 Все это ваш нелиберал В. И. Ленин с корешами!