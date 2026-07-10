SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Руди Гарсия: «Испания — фаворит, но у Бельгии нет комплексов. Хотим дать им бой и выбить из ЧМ»

Руди Гарсия: «Испания — фаворит, но у Бельгии нет комплексов. Хотим дать им бой и выбить из ЧМ»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия рассказал о настрое команды на четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды Испании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии