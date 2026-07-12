Спрятать важнее, чем сбить: месяц борьбы с украинскими средними ударами

Месяц назад я писал, что дело не в чужом дроне, а в скорости нашей реакции, — и за это время спор о том, чем сбивать средние ударные дроны, окончательно уступил место главному вопросу: как перестроить саму оборону, чтобы у дешёвого беспилотника оставалось всё меньше целей.
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